Hepsi gümrük kaçağı... Adana'da 'makaron' operasyonu: 2 milyon 350 bin adet ele geçirildi!

Adana’da bir kamyonette 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Hepsi gümrük kaçağı... Adana'da 'makaron' operasyonu: 2 milyon 350 bin adet ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:15

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir kamyonetin durumundan şüphelenen polis durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Ele geçirilen makaronun piyasa değeri 1 milyon 175 bin TL olduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana

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