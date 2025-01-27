Hepsi gümrük kaçağı... Adana'da 'makaron' operasyonu: 2 milyon 350 bin adet ele geçirildi!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:15

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:26

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir kamyonetin durumundan şüphelenen polis durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Ele geçirilen makaronun piyasa değeri 1 milyon 175 bin TL olduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.