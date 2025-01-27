Hepsi TIR dorsesinden çıktı... Kırşehir'de 11 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:52

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden TIR'ın dorsesindeki 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkeye İran - Van sınırından yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü E.T'yi insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.