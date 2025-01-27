Hepsi TIR dorsesinden çıktı... Kırşehir'de 11 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama
Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden TIR'ın dorsesindeki 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkeye İran - Van sınırından yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü E.T'yi insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
1 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- İmamoğlu 'Heybedeki turbun' adını açıkladı
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Trump'tan yaptırım tehdidi!