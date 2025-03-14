Hepsini satacaklardı... Amasya'da 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı
Amasya'da düzenlenen operasyonda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, 1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 şüpheli şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öğrenildi.
Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, 1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi. Ayrıca 1 antika değeri taşıyan tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 338 adet fişek ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #amasya #tarihi eser #tarihi eser kaçakçılığı
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