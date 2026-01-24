Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: Jandarma 450 kilo 'bozuk eti' yakaladı!

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde bir hafif ticari araçta halk sağlığını tehdit eden 450 kilo bozuk et tespit edildi.

Kokmuş olduğu belirlenen etler, ilgili kurumların incelemesinin ardından imha edildi.

Zonguldakta jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde hafif ticari araçta 450 kilo bozuk et ele geçirdi. Tutanak altına alınan etler imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde bir hafif ticari araçtaki etlerin koktuğunu belirledi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Durum zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İnceleme sonucunda halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan 450 kilo bozuk et, tutanak altına alınıp imha edildi.