'Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor'

CHP'li Gülcan Kış’ın dikkat çektiği verilere göre yılın ilk sekiz ayında bütçeden yapılan faiz ödemeleri geçen yıla göre yüzde 86,6 artış göstererek 1 trilyon 425 milyar liraya çıktı. Orta Vadeli Program’a göre yıl sonunda bu yük 2,1 trilyon liraya ulaşacak.

Gülcan Kış, “Vatandaş ödediği her 5 liralık verginin 1 lirasını faize çalışıyor. Saray iktidarı, ülkeyi uluslararası tefecilerin kapısına bağladı” diyerek tepki gösterdi.

BORÇ STOKU: HER VATANDAŞA 140 BİN TL

Hazine’nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan CHP’li Gülcan Kış, bunun yalnızca bir rakam olmadığını, milletin sırtına yüklenen ağır bir fatura olduğunu söyledi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğunu hatırlatan Kış, şu çarpıcı hesabı paylaştı:

“Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük biniyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası, doğmamış çocuklarımızın bile omzuna yükleniyor.”

Gülcan Kış, Hazine’nin yalnızca ilk sekiz ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandığını, üstelik ihtiyaç olmadığı halde yüzde 40’ın üzerinde faizle borç alındığını belirtti.

“TASARRUF MEMURDAN, İSRAF SARAYDAN”

Gülcan Kış, bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığını hatırlattı.

“İktidar öğretmenden, hemşireden, memurdan kısmayı marifet sanıyor. Ama sarayın şatafatından, yandaşların garantili projelerinden tek kuruş eksiltmiyor. Faizciye, müteahhide var; halka, emekçiye yok.”

Özelleştirmeleri de gündeme taşıyan Kış, 2025’te yapılan 1,6 milyar dolarlık satışa işaret ederek, “Cumhuriyetin fabrikalarını, limanlarını, santrallerini satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Devleti emlak ofisine çevirdiler” dedi.

“BU DÜZENİ HALKIN İRADESİ DEĞİŞTİRECEK”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm, asgari ücretli pazara çıkamaz hale geldi, gençler işsizlikten yurtdışına kaçıyor. Ama iktidar milletin alın terini faize ve yandaşa çalıştırıyor. Bu düzenin adı tek adam rejimidir. Halktan toplanan vergiler eğitim, sağlık, üretim için değil; sarayın masrafları ve uluslararası faiz lobileri için harcanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu düzeni değiştirmekte kararlıdır.”