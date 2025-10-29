Her sene aynı ayıp: Anıtkabir'de yine 'Erdoğan' sloganı atıldı!

Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet erkanı bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Davetlilerin katıldığı törende, Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir'de her sene olduğu gibi bu sene de 'Erdoğan' sloganları atıldı. "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sesleri duyuldu.

"YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'nde ise şu ifadeleri kullandı;

"Cumhuriyetimizin 102. yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı ailenizi silah arkadaşlarınızı ve Aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Sınırlarımız için de ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz.

Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olabilir; fakat yolumuzdan dönmeyeceğiz. Allah’ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye’yi en kıymetli eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun "

NE OLMUŞTU?

Bu yıl 30 Ağustos töreninde Anıtkabir'de 'Erdoğan' sloganları atılmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kalabalığa tepki göstermiş, “Burası bir mezarlık, ya yapılacak işmi? Her sene bu ayıp olur mu? Buraya sivil yurttaşlarımız girmiyor. Sizin nasıl girdiğinizi bilmiyorum" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da, 23 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları öncesinde Anıtkabir’deki resmi törenlerde siyasi tezahüratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üzerlerinin aranmasına ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Bağcıoğlu, "Anıtkabir bir anıt mezardır; sloganların, tezahüratların ve siyasi şovların yeri değildir" demişti.

SLOGAN ATMAK KANUNA AYKIRI

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde “Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.