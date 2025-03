'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Berkay Gezgin neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:23

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" sloganını ortaya çıkmasını sağlayan Berkay Gezgin gözaltına alındı.

BERKAY GEZGİN KİMDİR?

2003 yılında İstanbul'da doğan Berkay Gezgin aslen Hataylıdır. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan Berkay Gezgin, 2021 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okumaya başladı.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

Berkay Gezgin 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında “Her şey çok güzel olacak” sloganını ortaya çıkmasını sağladı.

Seçim otobüsüne yaklaşan ve İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyen Gezgin'e İmamoğlu'nun cevabı ise "Aynen, aferin sana delikanlı. Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" olmuştu. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu da, paylaşımında "İstanbul'un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BERKAY GEZGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berkay Gezgin, dün (22 mart) Saraçhane'de düzenlenen gösterilerin ardından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.

Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.