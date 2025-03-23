TKP'den İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından açıklama: Direnişe çağrı yapıldı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:25

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:26

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bir açıklama yayımladı.

İktidarın genel oy hakkını ortadan kaldırmaya yönelik başlattığı operasyonun İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya girdiği ve tutuklamanın hiçbir meşruiyetinin olmadığı belirtilen açıklamada operasyonun amacının siyaset alanını daraltmak olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin derin bir yönetme krizi yaşadığına dikkat çekilen açıklamada TKP’nin bu bağlamda seçme ve seçilme hakkının gaspına karşı direncin artırılmasının yanı sıra emekçi halkın düzen partileri arasındaki rekabete sıkışmaması için bağımsız ve devrimci bir çizginin örgütlenmesi göreviyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

"GASPA KARŞI YÜRÜYORUZ!"

Açıklamada “Bir yandan seçme ve seçilme hakkının gaspına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dönük bir oldu bittiye karşı direncin artması için kararlı bir tutum alırken diğer yandan da toplumun daha geniş bir kesiminin hizip çatışmaları, örtülü pazarlık ve hesapların hipnoz etkisinden çıkması için mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bu ikili görevi aynı anda yerine getirmeye başlayan halk kesimlerinin güçlenmesi ve çoğalmasının sevindirici olduğu ifade edilen açıklamada “Türkiye Komünist Partisi, kararlı, sorumlu ve devrimci tutumunu sürdürmeye devam edecektir.” denildi.

Açıklamanın ardından TKP, “Seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkıyoruz. Gaspa karşı yürüyoruz!” başlığıyla bir duyuru yaparak saat 19.30’da yurttaşlara İstanbul'da Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda buluşma çağrısında bulundu.

TKP’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“İkili Görevimizin Bilincindeyiz

İktidarın genel oy hakkını ortadan kaldırmak için başlattığı yeni operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile yeni bir evreye girdi. Bu tutuklamanının hiçbir meşruiyeti yoktur.

Tutuklama gerekçesi yolsuzluk olsa bile AKP döneminin bütün siyasi operasyonlarında olduğu gibi, bu süreçte de arka plandaki dekorun önemi bulunmamaktadır. Operasyonun amacı, siyaset alanını daraltmak, bundan sonraki benzer müdahaleler için kapıyı ardına kadar açmaktır.

Operasyonun amacının bu kadar net olması, Türkiye’de giderek derinliği artmakta olan ciddi bir yönetme krizinin varlığını ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye’de mevcut sistemin kurumları ve temel aktörleri arasında yaşanan gerilim, sürtünme ve pazarlıklar, bugün yargılama sürecinin kendisi ve onun iktidar medyasına yansıması sırasında apaçık bir biçimde görülmüştür. Türkiye, uluslararası alanda sürmekte olan derin sarsıntılara da bağlı olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle, kurumlarıyla ciddi bir karmaşa yaşamaktadır.

Türkiye Komünist Partisi, bu gelişmelerin kapitalist düzenin temellerini etkileyecek ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmeleri tetikleme olasılığını elbette hesaba katmaktadır. Bu nedenle emekçi halkın çaresizlik içinde düzen partilerinin sayısız hizbi arasındaki rekabetin arasına sıkışmaması için bağımsız ve devrimci bir hattın örgütlenmesi hedefini güncel ve yakıcı bir görev olarak vurgulama ihtiyacı hissediyoruz.

Bir yandan seçme ve seçilme hakkının gaspına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dönük bir oldu bittiye karşı direncin artması için kararlı bir tutum alırken diğer yandan da toplumun daha geniş bir kesiminin hizip çatışmaları, örtülü pazarlık ve hesapların hipnoz etkisinden çıkması için mücadele edeceğiz.

Sevindirici olan, bu ikili görevi aynı anda yerine getirmeye başlayan halk kesimlerinin güçlenmesi ve çoğalmasıdır. Bu çizginin adresi olan Türkiye Komünist Partisi, kararlı, sorumlu ve devrimci tutumunu sürdürmeye devam edecektir.”