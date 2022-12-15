'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin'den İmamoğlu'na destek

15 Aralık 2022 Perşembe, 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganını ortaya çıkmasını sağlayan Berkay Gezgin, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Berkay Gezgin, İmamoğlu hakkında çıkan ceza kararı sonrası Eskişehir'den yaptığı paylaşımda, "Saraçhane’de görüşmek üzere, her şey çok güzel olacak" dedi.

Gezgin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Eskişehir’den İstanbul’a yolculuk başlasın. Biz hukuk mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz; umudumuzu yitirmeyeceğiz! Yarın Saraçhane’de görüşmek üzere, her şey çok güzel olacak"