'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin'den İmamoğlu'na destek

Ekrem İmamoğlu'na belediye seçimleri sırasında "Her şey çok güzel olacak" diyen ve sloganın ortaya çıkmasını sağlayan Berkay Gezgin, Saraçhane'ye yapılan çağrı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 10:06
'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin'den İmamoğlu'na destek
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganını ortaya çıkmasını sağlayan Berkay Gezgin,  sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Berkay Gezgin, İmamoğlu hakkında çıkan ceza kararı sonrası Eskişehir'den yaptığı paylaşımda, "Saraçhane’de görüşmek üzere, her şey çok güzel olacak" dedi.

Gezgin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Eskişehir’den İstanbul’a yolculuk başlasın. Biz hukuk mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz; umudumuzu yitirmeyeceğiz! Yarın Saraçhane’de görüşmek üzere, her şey çok güzel olacak"

 


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

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