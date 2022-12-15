Mahkemenin İmamoğlu kararına Cem Yılmaz'dan tepki: 'Acı bir tablo'

15 Aralık 2022 Perşembe, 09:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi tepkilere yol açtı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter'dan yaptığı, "Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu 'Her toplum hakettiği gibi yönetilir' sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun! Laba luba hep ikisi de. Acı bir tablo" paylaşımıyla tepki gösterdi.