Mahkemenin İmamoğlu kararına Cem Yılmaz'dan tepki: 'Acı bir tablo'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyaset yasağının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yılmaz paylaşımında, "Politika yok ki mizah olsun" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi tepkilere yol açtı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter'dan yaptığı, "Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu 'Her toplum hakettiği gibi yönetilir' sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun! Laba luba hep ikisi de. Acı bir tablo" paylaşımıyla tepki gösterdi.
Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu “Her toplum hakettiği gibi yönetilir”sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) December 14, 2022
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