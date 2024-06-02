‘Her yazısı bir ders doluydu’

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU ÇAKIRÖZER: Yaşamı boyunca Atatürk Devrimleri ve halk hekimliğinin öncü savunucusu olan, emek ve demokrasi mücadelecisi Erdal Atabek’in vefatı ülkemiz için büyük kayıp. Mücadelesi, yolumuzu aydınlatan bilgeliğiyle onu hep güzel hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet gazetemizin okurlarına baş sağlığı, sabır diliyorum.

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ NAZAN MOROĞLU: Bir Cumhuriyet aydınını, Dr. Erdal Atabek’i yitirdik. Çok üzgünüm. Cumhuriyet ailemize ve yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI: Gazeteci ve yazar Dr. Erdal Atabek, tedavi gördüğü hastanede 31 Mayıs 2024 tarihinde aramızdan ayrıldı. Türkiye Yazarlar Sendikası olarak Atabek ailesine, Cumhuriyet gazetesine, yakınlarına, dostlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Dr. Erdal Atabek yaptığı çalışmalar ve eserleriyle hep yaşayacaktır.

KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ: Camiamızın başı sağ olsun. Okulumuzun 1948 yılı mezunu, derneğimizin üyesi tıp hekimi, gazeteci, yazar ve Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kabataş yıllarımızda kitaplarından ilham aldığımız, üniversite hazırlık çalışmalarımızda mezunlarımızdan merhum Prof. Dr. Özcan Köknel ile birlikte bizlere yol göstermiş Dr. Erdal Atabek her zaman fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir gençliğin yetişmesine ömrünü vermiş bir değerimiz olarak anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ORHAN BURSALI: Hayatı büyük bir mücadele ile geçmiş dev bir Aydınlanmacı, büyük bir Cumhuriyetçi ve bilimden hiç ayrılmamış Erdal Hocayı yitirmenin derin üzüntüsü içindeyim.. Her yazısı ders doluydu, kitapları en geniş toplum kesimlerine yol gösterici nitelikteydi. Büyük bir değeri yitirdik ve toplum olarak yoksullaştık. Arkasında kulaklarımızda yankılanacak hoş bir seda bırakarak o vahşi atına binerek uzaklaştı. Güle güle Erdal abi. Yolun açık ve ışıklar içinde olsun.

PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR: Gerçek bir aydın ve entelektüel; yurtsever, halkçı, Cumhuriyet Devrimlerini en iyi anlayıp anlatan, solcu, tabip odalarının örnek temsilcisi, sevgili Erdal rahat uyu. Hiçbir zaman unutulmayacak, özlemle anılacaksın.

AHMET TAN: Gazetemizin, okurlarımızın, hepimizin başı sağolsun. Manevi varlığı ile ışık olup yolumuzu aydınlatmayı sürdüreceği inancımla taziyelerimi sunuyorum.

NİLGÜN CERRAHOĞLU: Cumhuriyet bir çınarını daha yitirdi. Bir ay önceki son yazısının başlığı “Çalınan gelecek!” idi. Yaşamının son demlerinde bile aydınlığa ve gençlerin geleceğine adanmış bir kalemdi Erdal Atabek. Devri daim olsun.

UĞURLUYORUZ

Yazarımız, Cumhuriyet aydını Erdal Atabek için bugün saat 11.30’da Cumhuriyet gazetesinde tören düzenlenecek. Atabek’in cenazesi Şişli Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Silivri Çanta köyünde defnedilecek.

