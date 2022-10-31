Her yere gitti ama... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görev süresi boyunca Anıtkabir’i ziyaret etmedi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Son 45 günde altı yurtdışı ziyaretiyle dikkat çeken, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç’in gömütünü ziyaret eden, Dünya Müslüman Alimler Birliği Kurucu Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin Katar’daki cenazesine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, görev süresi boyunca hiç Anıtkabir’i ziyaret etmemesi dikkat çekti. Erbaş’ın, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılında Anıtkabir’deki törene katılmaması da tartışmayı ateşledi.

TÖRENLERDE KAYIP!

Eylül 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Erbaş, 18 Eylül 2017’de görevi devraldı ancak Anıtkabir’e gitmedi. Aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir’deki törenlerde yer almayan Erbaş, 2018 ve 2019’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törenlere de katılmadı. 2020’de Covid-19 salgını nedeniyle ulusal bayram kutlamaları ve anmalar kısıtlansa da Anıtkabir’de kısıtlı katımla törenlerin düzenlemesine devam edildi ancak Erbaş bu törenlerde bulunmadı. Erbaş, aynı şekilde 2021’de de ulusal gün ve bayramlar kapsamındaki törenlere katılmadı, Anıtkabir ziyareti yapmadı. Aynı durum 2022’de de devam etti.

"DUAYI ÇOK MU GÖRDÜ?"

Erbaş, 10 Kasım’da da Anıtkabir’deki törenlere katılmaması durumunda üst üste 27 törene katılmamış olacak. Bu durumun Diyanet personeli arasında da “Atatürk’e duayı çok mu görüyor?” tepkisine neden olduğu biliniyor.

Bazı bayramları kutlamayan Erbaş, 9 Kasım 2018’de ise sık sık Atatürk ve Cumhuriyeti hedef alan Kadir Mısıroğlu ziyareti nedeniyle tepkiye neden oldu. Diyanet’in 2021’de hiçbir ulusal gün ve bayramda program düzenlemesi de Diyanet’in faaliyet raporunda ortaya çıkmıştı.