Her yıl binlerce emekçi ‘iş cinayetlerinde’ yaşamını yitirirken iktidardan ‘akılalmaz’ değişiklik: TMMOB ve TTB’yi konseyden çıkardılar

Türkiye’de iş kazalarının önüne geçilemiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre Türkiye’de geçen yıl en az 2 bin 105 işçi “iş cinayetlerinde” hayatını kaybetti. Önlemlerin daha da artırılması gerekirken, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde yapılan değişiklik dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınladı.

2013 yılında yayınlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı. Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kuruluyor. Yönetmelikte konseyin amacı şöyle ifade ediliyor: “İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturularak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların iyilik hâllerinin korunması için tüm iş yerleri ve çalışanları kapsayan önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapar.”

BAŞKANI BAKAN

Konseyin başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısı yapacak. Eski yönetmeklikte konseyde bakanlıklar,YÖK, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları, TOBB, TESK, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden temsilciler yer alıyordu.

TMMOB VE TTB’Yİ ÇIKARDILAR

Yeni yönetmelikte konseyin üyeleri içerisinden Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çıkarıldı.

KEYFE KALDI!

Bunun yerine şöyle bir düzenleme eklendi: “İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcileri konsey toplantılarına davet edilebilir; alt kurul, danışma ve çalışma gruplarında yer alabilir.”

Yani artık bakan ya da yardımcısı isterse konseye “meslek birlikleri” ile “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını” davet edebilecek. Bunların davet edilip edilmeyeceklerine ya da hangi meslek örgütünün davet edileceğine tamamen konsey başkanı olarak bakan ya da yardımcısı karar verecek. Çünkü yönetmeliğe göre konsey başkanının şöyle bir görevi var: “Toplantı öncesinde konsey üyeleri dışında toplantıya katılım sağlayacak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini onaylamak.”

Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği doğrudan davet edilmezlerse artık konseye katılamayacaklar.

BİR TOPLANTI YETERLİ OLABİLECEK!

Eski yönetmelikte konseyin yılda iki defa olağan toplanacağı, bu toplantıların da her yılın haziran ve aralık aylarında yapılacağı belirtiliyordu. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da konsey toplanabiliyordu. Yeni yönetmelikte ise, “Konsey, yılda en az bir defa olağan toplanır. Olağan toplantı tarihi başkan tarafından belirlenir. Konsey, başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir” denildi. Yani bundan böyle konseyin yılda “en az bir defa olağan toplanması” yeterli olabilecek.

15 GÜNE İNDİRİLDİ

Eski yönetmelikte konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısının toplantı gününden en az bir ay önce “gündem taslağı” ile birlikte gönderilmesi öngörülüyordu. Yeni yönetmelikte süre 15 güne indirildi. Davet yazısı da artık “gündem” ile birlikte gönderilecek. Konsey önceden olduğu gibi yine salt çoğunluk ile toplanacak. Kararlar da salt çoğunluk ile alınacak.

Önceki yönetmelikte “çalışma grupları” kurulabileceği belirtiliyordu. Yeni yönetmelikte, “alt kurul, danışma ve çalışma grupları” kurulabileği belirtildi. Tüm bunlar konsey başkanı tarafından belirlenecek. Alt kurul, danışma ve çalışma grubunun konusu, çalışma süresi, başkanı, üyeleri ve çalışma esaslarına konsey başkanı karar verecek. Çalışma grubu üyeleri meslek birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasından belirlenecek. Eski yönetmelikte çalışma grubu üyeleri arasında “yerel yönetim temsilcilerinin” de olabileceği belirtiliyordu. Ancak yeni yönetmelikte bu da yer almadı. Yani artık belediye temsilcileri de çalışma grubunda olmayacak.

ŞART GELDİ

Yeni yönetmeliğe göre, alt kurul, danışma ve çalışma grupları üyeleri; görevleri gereği edindikleri bilgi, belge ve görevleri sırasında öğrendikleri kurum ve kuruluşların ticari, bilimsel ve teknik bilgilerini üyelikten ayrılmış olsalar bile ifşa edemeyecekler, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamayacaklar ve kullandıramayacaklar.