Herkes cezaevinde sanıyordu: Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıktı!
Kara para aklama suçundan 5 Kasım 2023 günü tutuklanan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023’te düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında Polat çiftinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.
CEZAEVİNDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kanal D’nin özel haberine göre Dilan Polat’ın kaldığı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi.
Savcı da cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat’ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık’ta, Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
11 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktorlar, Polat’ı hastaneye yatırmaya karar verdi.
11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat’ın antidepresan ilaçları değiştirildi. Öte yandan Polat’ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret etti. Hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın yeniden cezaevine sevk edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Söz konusu sevk kararını ise önümüzdeki günlerde doktorların vereceği tahmin ediliyor.
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