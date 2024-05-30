HES trafosu patladı: İşçiler hastaneye kaldırıldı!
Eskişehir'in Alpu ilçesi Gökçekaya Barajı'nda kurulu hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisinin trafosunda patlama meydana geldi. Çıkan yangını söndürmeye çalışan 14 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Alpu ilçesindeki Gökçekaya Barajı’na kurulu olan HES'in üretim tesisi trafosunda akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Hemen ardından ise trafoda yangın çıktı.
Tesisteki işçiler yangını kısa sürede söndürürken, ihbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKE YOK
Yangını söndürme çalışmalarında oluşan yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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