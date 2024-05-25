Küçükçekmece'de iş yerinde patlama meydana geldi
Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Hakan Sokak'ta bir iş yerinde patlama meydana geldi.
İddiaya göre, motosikletle gelen 2 kişi iş yerine el yapımı patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Patlama sırasında cam kırıklarından 1 kişi yaralandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili en yakını çıktı!
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Benzine indirim pompaya yansıdı
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- Birçok ilde kuvvetli yağış etkili olacak!
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı
- ‘Meşruiyeti yoktur’