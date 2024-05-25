Küçükçekmece'de iş yerinde patlama meydana geldi

Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:25
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama meydana geldi
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi Hakan Sokak'ta bir iş yerinde patlama meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletle gelen 2 kişi iş yerine el yapımı patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Patlama sırasında cam kırıklarından 1 kişi yaralandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


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