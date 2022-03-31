Hesabındaki para 30 saniye içinde yok oldu: Telefonda 800 bin TL kaptırdı!

31 Mart 2022 Perşembe, 09:38

Türkiye genelinde binlerce kişi hemen her gün kayıtlı olmayan numaralardan aranıyor. Yapılan aramalarda, telefonun ucundaki kişi yatırım danışmanlık firması olduklarını, kendileri ile çalışmaları halinde yüksek bir kazanç elde edebileceği vaadinde bulunuyor. Söz konusu aramalardan birinin muhatabı da mühendis H. S. (56) oldu. Bundan 2-3 hafta önce ısrarlı bir biçimde arandığını iddia eden H.S., uzun süren görüşmeler sonrası yatırıma ikna edildiği ileri sürüldü.

‘İNGİLTERE MERKEZLİYİZ’

Savcılığa yapılan suç duyurusuna göre ‘Demir Tütüncüoğlu’ ve ‘Ahmet Akgün Malkoçoğlu’ isimlerini kullanan iki kişi, H. S.’ye kendilerini “Biz İngiltere merkezli Hit Global Markets’in Türkiye temsilcileriyiz. 200 bini aşkın yatırımcımız var. Yatırımcılarımız kazanç elde ederken biz de komisyon alıyoruz. Yatırımlarınızı, petrol, Altın, kripto para, forex gibi 300 farklı alanda değerlendiriyoruz” iddiasında bulundu.

TÜM BİRİKİMİNİ GÖNDERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, H. S., başta biraz tereddüt etse de, ikilinin söylediklerine inandı. H.S. ilk olarak geçen 23 Mart günü, ikilinin kendisine gönderdiği hesaba 7.450 lira yatırdı. H. S., 24-28 Mart tarihlerinde ise tüm birikimi olan 46 bin 500 Euro’yu verilen hesaba yatırdı. H. S., yatırdığı tutarı, cep telefonuna indirmesi söylenen uygulamada da gördü. H. S. en son 6 bin 500 Euro yatırdığı gün, durumdan şüphelendi.

Temasta olduğu kişilerin, kendisine farklı isimler söylediğini iddia eden H. S., tüm parasını çekmek istedi. Ancak, para yatırdığı grubun kendisinde daha hızlı davranak hesabında görünen tutarın 30 saniye içinde çekildiğini öne sürdü. H. S. en son önceki sabah baktığında yatırım bakiyesinin 50 bin 840 dolar ekside olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan H. S., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. S., savcılık ifadesinde, şüphelilerin kendisi gibi çok sayıda kişiyi dolandırdığını kaydetti.

LONDRA’DA DEDİLER SİLİVRİ’DE ÇIKTILAR

Mühendis H. S.’nin para yatırdığı İDX Yazılım Bilişim ve Turizm şirketinin geçen 25 Şubat’ta kurulduğu anlaşıldı. B.M. adına kurulan şirketin faaliyet alanı ise yolcu taşımacılığı olarak görünüyor. Şebekenin “İngiltere merkezli bir firmayız. Merkez ofisimiz Londra’da dediği ve kişilere gönderdikleri ‘Hit Global Markets’ adlı sitenin merkezinin ise İstanbul Silivri’de olduğu iddia edildi. Hit Global Markets’e ilişkin sorgulama yapıldığında kendisini ‘Demir Tütüncüoğlu’ olarak tanıtan kişinin kullandığı GSM numarasının da Eren K. adı ile sitede yer aldığı görüldü.

‘ZARARIN BİR KISMINI SİGORTA KARŞILIYOR’

Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimlerden ‘Demir Tütüncüoğlu’ yatırım yapmak isteyen kişilere şu bilgileri veriyor: “İngiltere Merkez Bankası ile çalışıyoruz. Belli bir miktarın üstündeki yatırımınızı sigortalatıyoruz. Riskin bir bölümünü sigorta karşılıyor. Para yatırma için çalıştığımız birçok firma var” dedi. Avukat Ahmet Ekin ise, şüphelilerin çok sayıda paravan firma kurduklarını, adreslerine gidildiğinde ise kimsenin bulunmadığını kaydetti.