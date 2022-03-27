İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Dolandırıcılığa ilişkin operasyonlar 81 ilde devam ediyor. Son olarak İstanbul'da yabancı uyruklı 5 kişi 4 farklı dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Fatih'te Iraklı ve Türkmenistanlı 2 turistten polis süsü verilerek 900 doların alınması, Pendik'te bir kişinin aracındaki çantasından 60 bin lira değerinde ziynet eşyasının bir çalışanı tarafından alınması, Kadıköy ve Bakırköy'de telefonla dolandırıcılıkla 2 kişiden 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyasının alınması ve Ankara'da mali müşavirlik yapan bir kişinin banka hesabında bulunan 2 milyon liranın bilgisi dışında aktarılmasına ilişkin çalışma başlattı.
TUTUKLANDILAR
Olaylara ilişkin teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, düzenledikleri 4 farklı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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