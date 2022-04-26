Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu deniz yüzeyine çıktı
Heybeliada'da denizin altındaki derin deniz deşarj hattı borusu patladı. Patlama sonrası lağım suyu deniz yüzeyine çıktı. Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.
Heybeliada açıklarında denizin altında bulunan derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ’ye ait borunun patlamasıyla lağım suları derinlerden yüzeye çıkarak denize karıştı. Lağım sularının, denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Heybeliada’nın güney tarafında, adanın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.
Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.
Video Haberler
- Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı
- Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi
- İşçi konteynerleri yandı
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
- 'Patronuna selam söyle' diyerek taksiyi gasbetti
- Banka sırasında 'kripto' tuzağı
- Bariyerlere çarptı, hayatını kaybetti
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Madde bağımlısı genç 'evinin çatısını' ateşe verdi
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- 'Bizi Silivri'ye götürecekler'
- 'Burnuma garip kokular geliyor'