Heyelan bölgesinde otel inşaatı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 04:00

Samsun’un Tekkeköy ilçesi sınırlarında bulunan bölgede yıllar önce başlayan inşaat; patlatma, kesme yöntemi ile başlatılan taşocağı mantığıyla sürüyor. Söz konusu alanların önünden 2.30 m çapında Samsun içme suyu boru hattının yanı sıra Samsun doğalgaz ana boru hattı geçerken devam eden çalışmalarda devlet karayolu kenarından 8 metre daha aşağıya, otel yapılacak alanda da patlatma ve kesme yöntemi ile karayolu seviyesine kadar inildi.

FELAKET KAÇINILMAZ

“Burada göz göre göre felaket geliyor” diyen uzmanlar, “Kayaların damar damar sıkıntıları var. Resmen devasa kazı nedeniyle devasa açık kuyular oluşturdular. Şu bilinmelidir ki arazilerin yeraltı su akışı derelere, denizlere, düşük kotlara doğrudur. Bu arazilerin arkasında binlerce hektar araziler var. Bu yeraltı suları buraya doğru kesintisiz akacak. Akacağı yerde arka taraflarda birikecek, saklanacak ve öndeki kesim bu biriken gücü taşıyamadığı zaman patlayacak ve potansiyel heyelanlar oluşacak. Bu tehlike bugün olmaz, ileri tarihlerde kaçınılmaz” uyarısında bulundu.