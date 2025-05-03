Samsun'da minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Bafra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde saat 00.10 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Yunus Emre A. (24) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerce yapılan kontrolde, minibüste sıkışan Merve Turhal’ın (25) yaşamını yitirdiği, sürücü ile araçta bulunan Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K.’nin (25) yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Merve Turhal’ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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