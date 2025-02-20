Yangında mahsur kaldı: Pencereden vinç ile kurtarıldı
Bursa'da tekstil baskı atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalıp pencereye çıkan kişi, vinçle kurtarıldı.
Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi’nde 4 katlı tekstil baskı atölyesinin en üst katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Binada mahsur kalan kişi pencereye çıkıp yardım istedi. Çevredekilerin uzattığı merdivenin uzunluğu yetersiz kaldı. Bu kişi gelen vinç ile kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen kişi pencereden sarkıp vincin üstüne çıktı.
İhbarla adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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