Heyelan tehlikesi devam ediyor: Yurttaş çözüm bekliyor

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:00

Samsun İlkadım’daki Derecik Mezarlığı’nda heyelanın boyutu her geçen gün artıyor. Mart ayındaki sağanak yağışları sonrası üst kısımlarda başlayan heyelan, beton yolları ve mezarlıklarda tahribata yol açtı.

Toprak kaymasının nisan ayında da etkisini gösterdiği yağmurlar sonrası hızla aşağıdaki adalara doğru ilerledi. Mezarlık ziyareti yapan yurttaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce mezarlık içinde gerekli çalışmalara başlamasını talep ediyor.

'DOĞAYLA MÜCADELE'

Heyelan bölgesinde üç evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Çan, “Samsun’da topografyanın kader olduğu bir bölgedeyiz. Burada insanlar üretim yaparken aynı zamanda doğayla da mücadele içinde. Henüz bir önlem alınmış değil. Takipçisi olacağız” diye konuşt