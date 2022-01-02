Heykeli yıkıp kafasını kopardılar
Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un heykeli, açıldıktan bir kaç gün sonra yıkılarak kafası koparıldı.
Meksika’nın Altamulco şehrinde geçtiğimiz sene 29 Aralık’ta açılışı yapılan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un heykeli, dün yıkılmış ve kafası koparılmış halde bulundu. Açıldıktan sadece 3 gün sonra tahrip edilen heykel için yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, olayın sorumlusu olan kişi ya da kişilerin kimlikleri de henüz tespit edilemedi.
Olayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Obrador daha önce yaptığı konuşmasında, kendi heykelinin yapılmasını istemediğini, adının cadde, okul veya hastane gibi yerlere verilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.
29 ARALIK'TA AÇILMIŞTI
Altamulco Belediye Başkanı Roberto Tellez Monroy’un isteği üzerine hazırlanan 180 santimetre uzunluğundaki taş heykel 58 bin Pesoya (2 bin 830 dolar) mal olurken, Monroy görevdeki son günü olan 29 Aralık’ta heykelin açılışını gerçekleştirmişti.
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