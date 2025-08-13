Hezarfen Havalimanı nerede? Hezarfen havaalanı ne zaman kuruldu?

Hezarfen Havalimanı’na, Antalya’dan kalkış yapan amfibi uçak acil iniş yaptı. Antalya’dan kalkış yapan amfibi uçak Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken ön dikmesinde arıza meydana geldi.

Pilot, Hezarfen Havalimanı’na iniş yapmak istediğini, gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini söyledi.

HEZARFEN HAVALANI NEREDE?

İstanbul Hezarfen Havaalanı, İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırları içinde olup, Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde, 500 dönümlük bir araziye sahiptir. 1992'den beri Türkiye’nin uluslararası tescilli ilk özel havaalanı olarak hizmet vermektedir. İstanbul'un 50 km batısında yer alan Hezarfen Havaalanı'nın güneyinde Büyükçekmece Gölü, kuzeydoğusunda Arnavutköy ilçesi ve kuzeyinde O-3 / E 80 otoyolu bulunmaktadır. 535 metre uzunluğunda ve 18 metre eninde asfalt pisti bulunmaktadır. Ayrıca motokros parkuru, 120 metre uzunluğunda model uçak pisti ve helikopter pisti bulunmaktadır.

Genel havacılık ve eğitim uçuşlarına ağırlıklı olarak hizmet eden Hezarfen Havaalanı ismini Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan, 17. yüzyıl Osmanlı bilim insanı Hezarfen Ahmet Çelebi'den almıştır.

HEZARFEN HAVALİMANI NE ZAMAN KURULDU?

1992 yılından itibaren faaliyet gösteren havaalanı, ICAO ve ECAC kural ve standartlarını içeren ve 2002 yılında uygulamaya konan "SHY 14. A" kuralları çerçevesinde yeniden yapılandı ve işletme ruhsatını 24 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen törenle aldı.