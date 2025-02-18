Hibe desteği enflasyon karşısında eridi

Deprem bölgesinde yıkılan binaları sonrası yerinde dönüşümü tercih eden yurttaşların sorunları sürüyor.

Hibe desteği enflasyon karşısında eridi
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Deprem sonrası 100 bin 666 yurttaşın yerinde dönüşüm başvuru kabul edildi. Yerinde dönüşüm kapsamında 750 bin lira hibe verilecek yurttaşlara bu zamana kadar en fazla 300 bin lira verildiği için inşaatlar durma noktasına geldi. Öte yandan taahhüt edilen hibe ve kredi miktarı enflasyon karşısında eridi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Hibe tutarı 6 Ekim 2023’ten önce 500 liraydı. Sonra ‘müjde’ diyerek 2024 yılında yalnızca 250 bin lira artışla 750 bin lira yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan, 2025 için geçerli metrekare birim fiyatları da hibe ve kredi tutarlarının yetersizliğini ispat ediyor. Bakanlık, kendi saptadığı metrekare maliyeti ve verdiği krediler arasındaki makası göremiyor mu?” dedi.

Kara, 750 bin hibe ile 750 bin kredi desteğinin 2 milyon TL’ye çıkarılmasını istedi.


Etiketler: #deprem #müjde #hibe

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