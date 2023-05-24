2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Hidroklorik asit yüklü TIR'da 'duman' paniği

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR dorsesindeki hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle oluşan duman, paniğe neden oldu. Kara yolu trafiğe kapatılırken, tehlikeli bir durum olmadığı tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 08:54
Abone Ol google-news

D-400 kara yolunda gece saatlerinde ilerleyen hidroklorik asit yüklü TIR'ın şoförü, dorseden duman yükseldiğini görünce aracı sağa çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kara yolunu kapatıp, inceleme yaptı.

TIR DA ARIZALANDI

İncelemede, hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu ancak bu durumun tehlike arz etmediği belirtildi.

Gümrük çıkışlı olduğu için dorse boşaltılamazken, TIR'ın da sızıntıdan kaynaklı arızalandığı tespit edildi.

TIR ile dorse yüklenici firma tarafından çekilip, bölgeden götürüldü. Daha sonra kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.


Adana TIR Trafik trafik kazası

İlgili Haberler

Diyarbakır’da deprem sonrası yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

Diyarbakır’da deprem sonrası yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor
İzmir'de bir evde yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de bir evde yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
Arabalı feribotta yangın: Yolcular dumandan etkilendi, araçlar zarar gördü

Arabalı feribotta yangın: Yolcular dumandan etkilendi, araçlar zarar gördü

En Çok Okunan Haberler