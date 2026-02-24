Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ölümünün 34’üncü yılında mezarı başında anıldı: 'Yolumuzu aydınlatan bir ışık'

Anma törenine, Meriç Velidedeoğlu’nun kardeşleri Ülkü Karacaovalı ve Nihal Gürkaynak, Velidedoğlu’nun torunu Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, Velidedeoğlu’nun son öğrencilerinden Alptekin Gündüz, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri ve Velidedeoğlu’nun sevenleri katıldı. Velidedeoğlu’nun Cumhuriyet değerlerine ve Aydınlanma devrimlerine adadığı yaşamı vurgulandı.









Anmada söz alan aile adına Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, dedesinin “Gençler, Atatürk’ün çağdaşlaşma yürüyüşünü sürdürünüz” sözünü anımsatarak, “Biz her yaştan gençler olarak, onun arzusunu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Velidedeoğlu, “Yereli ve geneliyle yurdumuzun en kritik durumlarında bile, erdemli yurttaşlarla birlikte hak ettiğimiz çağdaş demokrasi için; laik sosyal bir hukuk devletini devam ettireceğimize ben de ‘dedemin torunu ve torularımın dedesi’ olarak ant içerim” ifadelerini kullandı.





VELİDEDEOĞLU YILMADI

ADD adına yapılan konuşmada ise, “Kurucu Onursal Genel Başkanımız Ordinaryüs Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu, Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy’u ve tüm devrim ve demokrasi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Derneğin 50 Atatürkçü kurucusunu da aynı duygularla selamlıyor, aramızdan ayrılanları saygıyla anıyoruz. Velidedeoğlu hocamız yorulmadı, yılmadı, örnek oldu. 1904’te doğdu. 27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişinde onu karşılayan lise öğrencileri arasındaydı. 1927’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal’den altı gün boyunca Nutuk’u dinledi. Yıllar sonra herkes anlayabilsin diye Nutuk’un dilini sadeleştirdi.” denildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Ordinaryüs Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Bir rehberdir. Eserleriyle genç beyinlere Atatürkçü düşünceyi aşılamaya devam etmektedir ve edecektir. Hocamızın da söylediği gibi: Atatürkçülük devrimciliktir” denildi.

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Türkiye’nin tanınan birçok hukukçunun hocası olan Velidedeoğlu, 24 Ağustos 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1924 yılında Trabzon Lisesi’nden ve 1928 yılında Ankara Üniversitesi Adliye Hukuk Mektebi’nden (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) mezun oldu. Açılan sınavı kazanarak hukuk doktorası yapmak üzere devlet bursu ile İsviçre’ye gönderildi. İsviçre’de Nevchatel Hukuk Fakültesi’nde doktora sınavını vererek hukuk Doktoru unvanını kazandı ve oradan İtalya’ya geçerek Roma Hukuk Fakültesi’nde ceza hukuku konusunda yüksek ihtisas yaparak sertifika aldı.

1959 yılında “Kat Mülkiyeti Kanunu” ön tasarısını hazırlayan 1965 yılında kanunlaştırıldı. 1960 İhtilali sonrasında kurulan Kurucu Meclis’te Millî Birlik Komitesi Temsilciliği yaptı ve aynı Meclis’te 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonun üyeliğini yürüttü. 1961 Anayasası için tasarı hazırlayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri İsmet Giritli, Tarık Zafer Tunaya, Hüseyin Nail Kubalı, Sıddık Sami Onar, Naci Şensoy ve Ragıp Sarıca ile görevini tamamladıktan sonra kurucu meclisteki görevinden ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne döndü. Velidedeoğlu yaşamı boyunca birçok eser üretti, binlerce yazı ve makale yayımladı, araştırma ve röportajları gazetelerde basıldı. Ülke tarihinde az sayıda bilim insanının sahip olduğu Ordinaryüs Profesör unvanını 1948 yılında kazanan Velidedeoğlu 1975’te üniversiteden emekli oldu ancak akademik çalışmalarına yaşamını yitirene dek devam etti. Velidedeoğlu, 24 Şubat 1992’de hayatını kaybetti.