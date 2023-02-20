Hikmet Altınkaynak son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 05:47

Gazetemizin yazarı, saygın Cumhuriyet aydını Hikmet Altınkaynak (78) son yolculuğuna uğurlandı. Cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Altınkaynak, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen ve sevenlerinin yalnız bırakmadığı törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Şükran Soner, Yayın Danışmanı ve eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Koordinatörü Gamze Akdemir, gazetemizin yazarı şair Ataol Behramoğlu’nun yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Mustafa Köz, Yalvaç Ural ve Zeynep Aliye’nin de yer aldığı törene Altınkaynak’ın dostları ve sevenleri katıldı.

Törende gazetemize konuşan Altınkaynak’ın eşi Aysel Altınkaynak, “Yüreğim acıyor. Yeri nasıl dolacak bilmiyorum, Türk edebiyatı için büyük kayıp” dedi. Şükran Soner ise “Hep doğrudan yana durdu, doğru tarafta durdu. Her toplumsal olayda vardı. İnsandan yana tüm değerleri hayat boyu savundu” dedi. Altınkaynak’ın Türk basını içinde edebiyata, kitaba, şiire, nesre en ilgili kişilerden olduğuna dikkat çeken Altan Öymen, “Meydana getirdiği eserler, yeni kuşaklar için başucu kitabı olacak ve uzun yıllar yol göstermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.



Fotoğraf: Vedat Arık