Hikmet Altınkaynak kimdir? Hikmet Altınkaynak neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:18

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:18

Cumhuriyetçi aydın Hikmet Altınkaynak bu sabah tedavi gördüğü Gayrettepe Florance Nighingale Hastanesi’nde 78 yaşında yaşamını yitirdi.

HİKMET ALTINKAYNAK KİMDİR?

Hikmet Altınkaynak 18 Şubat 1945 tarihinde Bilecik'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. İlk eleştiri yazıları 1972 yılında Yeni Ortam ve 1975 yılında Cumhuriyet gazetelerinde yayımlandı. 1980’li yıllardan başlayarak Milliyet ve Hürriyet Yayın Grupları’nda redaktör, yazar, yazıişleri müdürü, yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni aşamalarında 17 yıl çalıştı. 001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı, Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 sonrası da yalnızca öğretim görevlisi kimliğiyle “Çağdaş Türk Şiiri”, “Biyografi Yazımı” ve “Türk Dili” dersleri okuttu. Eleştirmen ve yazar olarak da çalışmalarını sürdürdü.

HİKMET ALTINKAYNAK'IN ESERLERİ

Edebiyatımızda 1940 Kuşağı

Orhan Kemal

Karne Parası

Zamanla

Hikâye Yazarı Orhan Kemal

Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim

Markopaşa Yazıları ve Ötekiler / Sabahattin Ali

Ev Ödevi

Kutlu Günlerimi

Fındık Kabuğuna Girer Kale Kapısına Sığmaz

Ömer Seyfettin

Nasreddin Hoca

Evliya Çelebi

Karagöz

Dede Korkut

Ahmet Rasim

Halide Edip

Yunus Emre

Mimar Sinan

Karacaoğlan

Arkadaşım Bilgisayar

En Güzel Çocuk Oyunlar

Şimdi Aldığımız Bir Haberi Veriyoruz

Kutlu Günlerimiz

Ünlüler de Çocuktu-1

Deyimlerimizin Dili

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 1

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 2

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 3

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 4

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 5

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 6

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 7

Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 8

Orhan Kemal'in Hikâyeciliği

Yeni Binyılın Edebiyatçıları

Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı / Bildiriler-Tartışmalar

Dünyayı Paylaşan Yazarlar

Çağdaş Türk Şiiri 1

100 Temel Eser

Keloğlan

Bilge Hırsız

Açgözlü Değirmenci

Penceredeki Kuklalar

Sis ve Kamyonlar

Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim

100 Temel Eser

Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu

Şemsi Efendi Okulu’nda Kış

Bakla Tarlasındaki Kulübe

Okumaktan Başka Çare Yok

Benim, Canım Dayıcığım

Tek İsteğim Asker Olmak

Küçük Matematikçi

Mustafa Kemal Ağladı

Bir Bardak Limonata

Manastırın Ortasında var Bir Havuz

Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü

Ünlüler de Çocuktu-2

Güneş Çoktan Doğdu

Oktay Akbal'a Mektuplar

HİKMET ALTINKAYNAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hikmet Altınkaynak, ani gelişen solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle üç gün önce yoğun bakıma alınmıştı. Hikmet Altınkaynak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Altınkaynak'ın "Dayanışmak Yaşatır" başlıklı son yazısı gazetemizde 9 Şubat’ta yayımlanmıştı.



