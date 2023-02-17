Hikmet Altınkaynak kimdir? Hikmet Altınkaynak neden hayatını kaybetti?
Gazetemiz yazarı, Cumhuriyetçi aydın Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti. Hikmet Altınkaynak kimdir? Hikmet Altınkaynak neden hayatını kaybetti?
Cumhuriyetçi aydın Hikmet Altınkaynak bu sabah tedavi gördüğü Gayrettepe Florance Nighingale Hastanesi’nde 78 yaşında yaşamını yitirdi.
HİKMET ALTINKAYNAK KİMDİR?
Hikmet Altınkaynak 18 Şubat 1945 tarihinde Bilecik'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. İlk eleştiri yazıları 1972 yılında Yeni Ortam ve 1975 yılında Cumhuriyet gazetelerinde yayımlandı. 1980’li yıllardan başlayarak Milliyet ve Hürriyet Yayın Grupları’nda redaktör, yazar, yazıişleri müdürü, yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni aşamalarında 17 yıl çalıştı. 001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı, Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 sonrası da yalnızca öğretim görevlisi kimliğiyle “Çağdaş Türk Şiiri”, “Biyografi Yazımı” ve “Türk Dili” dersleri okuttu. Eleştirmen ve yazar olarak da çalışmalarını sürdürdü.
HİKMET ALTINKAYNAK'IN ESERLERİ
Edebiyatımızda 1940 Kuşağı
Orhan Kemal
Karne Parası
Zamanla
Hikâye Yazarı Orhan Kemal
Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim
Markopaşa Yazıları ve Ötekiler / Sabahattin Ali
Ev Ödevi
Kutlu Günlerimi
Fındık Kabuğuna Girer Kale Kapısına Sığmaz
Ömer Seyfettin
Nasreddin Hoca
Evliya Çelebi
Karagöz
Dede Korkut
Ahmet Rasim
Halide Edip
Yunus Emre
Mimar Sinan
Karacaoğlan
Arkadaşım Bilgisayar
En Güzel Çocuk Oyunlar
Şimdi Aldığımız Bir Haberi Veriyoruz
Kutlu Günlerimiz
Ünlüler de Çocuktu-1
Deyimlerimizin Dili
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 1
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 2
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 3
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 4
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 5
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 6
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 7
Dilimi Öğreniyorum/Türkçe 8
Orhan Kemal'in Hikâyeciliği
Yeni Binyılın Edebiyatçıları
Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı / Bildiriler-Tartışmalar
Dünyayı Paylaşan Yazarlar
Çağdaş Türk Şiiri 1
100 Temel Eser
Keloğlan
Bilge Hırsız
Açgözlü Değirmenci
Penceredeki Kuklalar
Sis ve Kamyonlar
Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim
100 Temel Eser
Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu
Şemsi Efendi Okulu’nda Kış
Bakla Tarlasındaki Kulübe
Okumaktan Başka Çare Yok
Benim, Canım Dayıcığım
Tek İsteğim Asker Olmak
Küçük Matematikçi
Mustafa Kemal Ağladı
Bir Bardak Limonata
Manastırın Ortasında var Bir Havuz
Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü
Ünlüler de Çocuktu-2
Güneş Çoktan Doğdu
Oktay Akbal'a Mektuplar
HİKMET ALTINKAYNAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Hikmet Altınkaynak, ani gelişen solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle üç gün önce yoğun bakıma alınmıştı. Hikmet Altınkaynak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Altınkaynak'ın "Dayanışmak Yaşatır" başlıklı son yazısı gazetemizde 9 Şubat’ta yayımlanmıştı.
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