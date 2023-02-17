Yazarımız Hikmet Altınkaynak'ı yitirdik

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:54

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 11:59

Ani gelişen solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle üç gün önce yoğun bakıma alınan gazetemiz yazarı, eleştirmen, Cumhuriyetçi aydın Hikmet Altınkaynak bu sabah tedavi gördüğü Gayrettepe Florance Nighingale Hastanesi’nde 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Hikmet Altınkaynak’ın “Deprem yıkımı, tepeden tırnağa hepimizi derinden sarstı” sözleriyle başlayan “Dayanışmak Yaşatır” başlıklı son yazısı gazetemizde 9 Şubat’ta yayımlamıştı.

Alkınkaynak’ın Altan Öymen ile Kuşaklar Arası adlı kitabına ilişkin yaptığı son söyleşisi ise 23 Şubat’ta Cumhuriyet Kitap Dergi’de okuyucularla buluşacak.

TGC'DEN TAZİYE MESAJI

Altınkaynak'ın ölümünün ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da bir mesaj yayımladı.

Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Hikmet Alkınkaynak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hikmet Altınkaynak’ın ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

TGC: Hikmet Altınkaynak’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2022 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Hikmet Altınkaynak 17 Şubat 2023 Cuma günü vefat etti. https://t.co/HWccS9OkCQ pic.twitter.com/yvU5oE7Cml — TGC (@TGCTr) February 17, 2023

HİKMET ALTINKAYNAK KİMDİR?

Usta gazeteci, yazar ve eleştirmen Hikmet Altınkaynak, 18 Şubat 1945’te Niğde’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitiren ve yazın yaşamı boyunca modern edebiyat tarihimizin çağdaş ve toplumcu eğilimlerini ele aldığı yazı ve yayınlarıyla kısa sürede ismini duyuran Hikmet Altınkaynak’ın ilk eleştiri yazıları 1972 yılında Yeni Ortam ve 1975 yılında Cumhuriyet gazetelerinde yayımlandı.

1980’li yıllardan başlayarak 17 yıl süreyle Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde redaktör, yazar, yazıişleri müdürü, yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni görevlerinde bulunan Hikmet Altınkaynak, bu sürede aralarında Eleştiri ve Yaşasın Edebiyat olmak üzere 10 dolayında derginin yöneticiliğini üstlendi ve sayısız kitabın editörlüğünü yaptı.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Altınkaynak’ın yazıları Cumhuriyet, Milliyet, Radikal, Hessen/Toplum (Almanya) gazetelerinde ve Cumhuriyet Kitap Dergi, Yansıma, V Varlık, Türk Dili, Eleştiri, Milliyet Sanat, Ulusal Kültür, Yaşasın Edebiyat ve Hürriyet Gösteri dergilerinde yayımlandı. Bu süre içinde çok sayıda kitap yazdı. Radyo ve televizyon programları yaptı.

2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı ve Türk Dili Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan Hikmet Altınkaynak, 2004 sonrası da yalnızca öğretim görevlisi kimliğiyle “Çağdaş Türk Şiiri”, “Biyografi Yazımı” ve “Türk Dili” dersleri okuttu.

İSMİNİ EDEBİYATIMIZDA 1940 KUŞAĞI KİTABI İLE DUYURDU

Eleştirmen ve yazar olarak da çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınkaynak, WDR Köln Radyosu’nda, Kanal D ve TV 8’de kitap programları hazırlayıp sundu, TRT programlarına danışmanlık yaptı. Hikmet Altınkaynak, Yunus Nadi Ödülleri Öykü Dalı, Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü ve Oktay Akbal Edebiyat Ödülleri’nde Seçici Kurul Üyesiydi.

Altınkaynak, ismini Edebiyatımızda 1940 Kuşağı (Türkiye Yazarlar Sendikası / 1977) adlı kitabı ile duyurdu. Bu kitap için ilk eleştirel yazıyı yazan Oktay Akbal, Altınkaynak’ı “bu ilk çalışmasındaki eksikliklere, yanılgılara karşın ileride daha başarılı ürünler verecek nitelikte bir genç” saptamasıyla değerlendirdi.

Kemal Sülker ise, “Hikmet Altınkaynak, hiç de kolay olmayan bir işi başardı: 1940 kuşağı şairlerini bir araya getirdi” nitelemesinde bulundu.

Hikmet Altınkaynak, Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü adlı yankı uyandıran kitabıyla Türk edebiyatına yeni bir edebiyatçı sözlüğü kazandırdı. Prof. Dr. Tahsin Yücel; “Özlediğimiz bir sözlük” derken gazetelerde Rıza Zelyut, Öner Ciravoğlu, Oktay Akbal, Yüksel Pazarkaya ve Mehmet Ali Birand sözlüğün çok değerli bir çalışma olduğunu belirtti.

Birand; “Başucu sözlüğü” dedi, “Herkesin kütüphanesinde bulunması ve sık sık başvurulması gereken bir kaynak. İnsan, edebi zenginliğimizden bir kez daha etkilenmeden edemiyor” diye yazdı.

Yazıları ders kitaplarına alınan, 50’ye yakın kitabının 12’si MEB tarafından tavsiye edilen yanı sıra 30’u aşkın monografi, öykü ve yardımcı ders kitapları bulunan usta yazarın Hürriyet gazetesinin dağıttığı "Atatürk’ü Seviyorum" adlı dizi kitapları, Uygurcaya ve Çinceye çevrildi.