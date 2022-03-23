Hilafet çağrısı yapan imam Halil Konakçı'dan tepki çeken ifadeler

23 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Ankara Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakçı, ocak ayında Bursa’daki bir camide verdiği vaazda, Sezen Aksu’yu “Şahane bir şey yaşamak” adlı şarkısı üzerinden hedef almış ve hilafet çağrısı yapmıştı. Konakçı, “Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz” demişti. Tepki çeken bu sözler yargıya taşınırken Bursa Barosu da suç duyurusunda bulunmuştu. Konakçı’nın, 19 Mart’ta paylaştığı videosu dikkat çekti.

Konakçı, “Kuran, kendisine düşmanlık edeni kuşatmaz” ifadeleriyle paylaştığı videoda, “İslam’ın, ibadetlerinin aşağılandığı yerde bir dakika durmayacaksın” ifadelerini kullandı. “Herkesi kuşatıcı anlat” eleştirilerine “Allah’a şirk koşan birini kuşatamam. İslam kuşatmıyor. Yok böyle bir hoşgörü” tepkisini gösteren Konakçı, şunları kaydetti: “İslam dininde ceza hukuku diye bir şey var. Madem bu din hoşgörü diniydi, niçin iftira atana 80 sopa vurduruyor Allah? Daha bir sürü ayet var. Göze göz, dişe diş, kana kan, buruna burun, kulağa kulak. Hani hoşgörüydü? Hoşgörü Müslüman’a var.”