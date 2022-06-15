Hilal Kaplan ‘isyan etti’: Nagehan Alçı hükümete yakın bir gazeteci değil

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:42

AKP'nin yayın organı Sabah gazetesinin önde gelen yazarlarından Hilal Kaplan'dan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılmasıyla tartışmalara neden olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı için “Hükümete yakın bir gazeteci değil” uyarısı geldi.

Kaplan, Haber Global’de Buket Aydın’ın programına katıldı. Aydın, Kaplan’a “Hükümete yakın gazeteciler ‘parlamenter sisteme dönülsün’ dedi. Hatta benim programımda Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı. İçerde de bir fikir ayrılığı mı var sorusu akla geliyor. Yok ama siz ne düşünüyorsunuz?” diye sordu.

"ERDOĞAN REJİMİ DİYEN BİR GAZETECİ"

Kaplan, bu soruya “Nagehan Alçı hükümete yakın bir gazeteci değil. Erdoğan rejimi diyen bir gazeteciden bahsediyorsunuz” yanıtını verdi.

"SOSYAL MEDYA YASASINI OLUMLU BULUYORUM"



Tepkilere neden olan sosyal medya yasasına ilişkin de konuşan Kaplan, “Benzer yasalar Almanya’dan da geçti, Fransa’dan da geçti. O zaman sansür olmadı bunlar. Araştırma yapıldı yalan haberin en çok yapıldığı ülke Türkiye. Bunların önüne geçmek devletin sorumluluğu. O yüzden olumlu buluyorum sosyal medya yasasını” ifadelerini kullandı.

PELİKAN TARTIŞMASI

AKP içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve 'Pelikancılar' olarak bilinen oluşuma ve tartışmalara ilişkin de Kaplan, şunları söyledi: