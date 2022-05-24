Ali Koç-Rasim Ozan Kütahyalı tartışmasının perde arkası: Nagehan Alçı'dan gelen mesaj...

24 Mayıs 2022 Salı, 16:55

Ertuğrul Özkök, dün Beyaz TV'ye konuk olan Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında sahne arkasında neler konuşulduğunu aktardı.

TV100'de kaleme aldığı yazısında Özkök, ikilinin karşılaşma anından Nagehan Alçı'nın mesajına kadar dikkat çeken ayrıntıları anlattı.

Özkök'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

"MAKYAJ ODASINDA İLK TEMASTA KONUŞULANLAR

Ali Koç televizyon binasına Rasim Ozan’dan önce geldi.

ROK binaya geldiğinde Ali Koç makyaj odasındaydı.

Hemen söyleyeyim, ilk karşılaşma anı çok sıcaktı.

Ali Koç, “OO Rasim hoş geldin. Bu gece seni fena terleteceğim hazır ol” dedi.

Ali Koç’un yanında kızı Leyla ile oğlu Kerim de vardı.

LEYLA’NIN YAŞGÜNÜ ŞARKISI NE ETKİ YAPTI

Rasim Ozan, 15 Mayıs’taki programında bir şarkı ile Leyla’nın yaşgünü kutlamıştı.

Ali Koç, “O akşam Leyla’ya birçok hediye almıştık ama senin şarkılı kutlaman daha fazla konuşuldu” dedi.

Daha sonra ilginç bir şey oldu.

LEYLA, DEDENİN EN GÜZEL KİTABINI BİR SOLCU YAZDI

Rasim Ozan, Erol Toy’un Vehbi Koç’un hayatını anlattığı kitabı Ali Koç’a hediye etti ve imzalamasını istedi.

Ali Koç kitabı incelerken Leyla, “Ne oldu Rasim Abi” diye sordu.

ROK da, “Türkiye’nin en solcu yazarlarından biri dedenin kitabını yazmıştı onu babana hediye ettim. Deden hakkında yazılmış en güzel kitaplardan biridir” dedi.

Sonra da Koç’un iki çocuğu Rasim Ozan’la birlikte fotoğraf çektirdi.

TARTIŞMA SÜRERKEN, NAGEHAN'DAN GELEN MESAJ

Programın ilk bölümünde Rasim Ozan daha sakindi. Ancak Ali Koç bulduğu her fırsatta, ona söylemek istediği bir şeyi kendi üslubunca söyledi.

Tabii ki programın en dikkatli izleyicilerinden biri de Nagehan Alçı’ydı... Nagehan’ın programları sırasında Rasim Ozan ona sık sık mesaj atıp izlenimini söylerdi. Bazen de bu izlenimler kışkırtıcı olurdu.

Bu defa aynı şeyi Nagehan yaptı. Ve attığı mesajlardan biri “Çok üstüne geliyor, cevap vermen lazım” anlamına gelen bir cümleydi.

SAAT 01:00'DA ÖYLE BİR CÜMLE GELİYOR Kİ ORTALIK KARIŞIYOR

Program saat 01.10’a kadar böyle devam etti. Ancak işte o an, tanıdığımız Rasim Ozan meydana çıktı.

Kavgayı başlatan ise onun, 17-25 Aralık olayını hatırlatarak, söylediği şu cümle oldu:

“FETÖ Erdoğan’ın kellesini istiyordu. Burjuvazi de ona destek verdi…”

İşte o andan itibaren tartışma tam anlamıyla bir kavgaya dönüştü.

PROGRAM SONRASI OSMAN GÖKÇEK'İN ODASI

Program sonrasında Osman Gökçek, Ali Koç’u odasına davet ederek bir süre sohbet etti.

Programın son bölümünde tansiyon yükseldiği için Ali Koç da biraz gergindi.

Bir ara Rasim Ozan, “Ben de geleyim mi” diye sordu.

Ancak Osman Gökçek, “Gelmesen daha iyi olur” dedi.

Oysa şakayla başlayan program, sakin bir biçimde sona erebilirdi."