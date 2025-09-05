Hilal Özdemir'in katilinin kampüse giriş görüntüleri ortaya çıkmıştı... Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni açıklama: 'Eksik ve yanıltıcı paylaşımlar'

15 yaşındaki Hilal Özdemir, 30 Ağustos Cumartesi günü çalışmakta olduğu Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içindeki kafenin önünde eski erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla öldürülmüştü.

24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Ayberk Kurtuluş, sonrasında aynı silahla intihar etmişti.

Hilal Özdemir’in kendisinden ayrılmaya karar verdiğini söylediği Ayberk Kurtuluş’un, Hilal Özdemir’e konuşmak istediğini söyleyerek yanına gittiği ortaya çıkmıştı.

DÜĞÜNE GELDİM DEYİNCE ARAMA YAPILMAMIŞ

Ayberk Kurtuluş, cinayet akşamı, Hilal Özdemir’in yarı zamanlı olarak çalıştığı kafede düzenlenen düğüne geldiğini söylemesi üzerine arama yapılmaksızın kampüse girdi.

İlk olarak öğle saatlerinde kampüsün içinde buluşan Hilal Özdemir ile Ayberk Kurtuluş’un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine, Kurtuluş’un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse giden Ayberk Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği tespit edildi. Ayberk Kurtuluş, kampüse akşam saatlerinde yeniden girmesinin ardından Hilal Özdemir’i öldürdü.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Katilin kampüse giriş görüntülerinin kısa sürede gündem olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden de yeni bir açıklama geldi.

"Kamuoyuna Açıklama" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen elim cinayet sonrasında bazı medya organlarında üniversitemizin güvenlik uygulamaları hakkında eksik ve yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Üniversitemiz güvenlik kayıtlarına göre, zanlı kampüse girişinde davetiyesini ibraz etmiş ve kaydı alınmıştır. Yaklaşık 1.5 saat sonra gerçekleşen ikinci girişinde ise plakası sistem tarafından tanındığından yeniden durdurulmamıştır.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca ikinci girişe aittir ve tek başına paylaşıldığında, sanki herhangi bir kontrol yapılmamış gibi yanlış bir algı oluşturmaktadır. Ayrıca daha önce de ifade edildiği gibi güvenlik görevlilerinin üst arama veya araç içi arama yapma yetkisi yoktur.

Bireysel silahlanma ve kadına yönelik şiddet gibi son derece ciddi meseleler yerine, konuyu üniversite güvenliği üzerinden çarpıtarak gündem yaratmaya çalışanların kötü niyetle hareket ettikleri açıktır. Ayrıca genç bir insanın hayatını kaybetmesinin bazı kişiler tarafından propaganda için araçsallaştırılması utanç vericidir.

Üniversitemizde güvenlik uygulamaları şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmekte olup, gerçeği yansıtmayan manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."