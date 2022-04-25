Hilmi Daşdemir'in 'Hanımefendi gibi davranın' dediği Gülay Yedekci: 'Onların asıl derdi Atatürk kadınlarıyla'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:15

Kübra Par'ın sunduğu ve Habertürk'te ekrana gelen 'Açık ve Net' programında, CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci, Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir tarafından hedef alındı.

Daşdemir'in Yedekci'ye ithafen söylediği "Hanımefendi gibi davranın" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Kübra Par, Hilmi Daşdemir'den "Hanımefendi gibi davranın" sözlerinden dolayı özür dilemesini istese de Daşdemir, o ifadeyi sözünün kesilmemesi için söylediğini belirterek özür dilemeyi reddetti.

Söz konusu tartışma gündemdeki yerini korurken; CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci, yaşananları Cumhuriyet'e anlattı.

"KADINLARIN KONUŞMASINA ALIŞIK DEĞİLLER"

"Kimse kimseye nasıl konuşacağını söyleyemez" diyen Yedekci, "Hiç alakası yokken, önce 'Hanımefendi gibi konuşun' dedi. Sonra 'haddinizi bilin' dedi. 'Hanımefendi gibi konuşun' diye kimse kimseye diyemez, ayrıca had bildirmek ne demek? Bunlar, kadınların konuşmasına alışık değiller, istemiyorlar kadınların konuşmasını. Ve doğruların konuşulmasına da alışık değiller" sözlerini kullandı.

Yedekci şöyle devam etti:

"Dün ortaya çıktı elektriklerin kesik olduğu ve Genel Başkan (Kılıçdaroğlu) tarafından verilen bilginin doğru olduğu. Bunlar ortaya çıkınca agresifleştiler. Kendi agresifliklerini de, sanki biz agresifleşmişiz diye yansıtmaya çalıştılar."

"İBB BAŞKANLIĞI'NIN ALINMIŞ OLMASINI HALA SİNDİREMEDİLER"

"Temelde bunların en büyük problemleri, kadının onların karşısında konuşabiliyor olmasına hala tahammül edemiyor olmaları" diye konuşan Yedekci, "Tabii genel siyasete baktığımızda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın alınmış olması, hala onların asla sindiremedikleri bir şey" dedi.

"ASLINDA BENİ DEĞİL, BÜTÜN KADINLARI SUSTURMAK İSTİYORLAR"

Yedekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse kimseye nasıl konuşacağını söyleyemez. Ayrıca 'Haddinizi bilin' ya da 'Bir hanımefendi gibi konuşun' ne demek? Hanımefendiler başka türlü beyefendiler başka türlü mü konuşuyor? Kadınlar başka türlü, erkekler başka türlü mü konuşuyor? Biz bunun çeşitli versiyonlarını da yaşadık. 'Hamile kadın sokağa çıkamaz'dan başlayın da, bir başbakan yardımcısı tarafından Meclis'te 'Bir kadın olarak sus' denmesine kadar.

Aynı şekilde benim de herhalde orada susmamı beklediler. Ben sadece kendi adıma değil, Türkiye'de konuşamayan milyonlarca kadın adına da ekranlarda çıkıp konuşuyorum. Kimse o açıdan beni susturamaz. Aslında Gülay Yedekçi'yi değil, aslında bütün kadınları susturmak istiyorlar."

"DENİZ ZEYREK İLE DE TARTIŞTILAR"

Program sonunda da Daşdemir ile bir tartışma yaşadıklarını belirten Yedekci, "Son iki turda bana hiç söz vermediler. Sonra, Deniz Zeyrek ile de tartıştı Daşdemir. Deniz Zeyrek'e de gazetecilik dersi vermeye çalıştı. Deniz Zeyrek de 'Ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum, sizden ders alacak halim yok' dedi" ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPIYORSUN' DEDİ, BENİM İŞİM SİYASET"

Sonra, sıranın kendisine geldiğini ve Kübra Par'ın sorusuna cevap verdiğini aktaran Yedekci, "Daşdemir, hemen 'Siz siyaset yapıyorsunuz' gibi bir şey söyledi. Kendileri yapınca siyaset olmuyor, ben yapınca siyaset oluyor. Ayrıca, ben siyasetçiyim, sen araştırmacı olarak çıkıyorsun oraya. Adının altında araştırmacı yazıyor. Ben zaten siyasetçiyim, benim işim siyaset. Zaten beni oraya çağırma gerekçeleri o. Ama onlar, adlarının altına 'araştırmacı', 'anketçi' falan yazarak, tarafgir olduklarını gizleyebileceklerini sanıyorlar. Onların yaptığı siyaset olmuyor tabii. Orada da ağzının payını verdim" diye konuştu.

"KÜBRA PAR'IN YAPABİLECEĞİ BAŞKA BİR ŞEY YOKTU"

"Ben programı terk edecektim, öyle bir insanla aynı programda olmak istemedim" diyen Yedekci, "Özür diyeceği söylendi. Kübra Hanım da şeyi atladı, Daşdemir bir ara 'Haddinizi bilin' dedi birkaç defa. Orayı atladı. Ama yine de orada, nezaketen 'Benim için kalır mısınız? Özür dilerim' dedi. 'Ben konuğum adına özür diliyorum' dedi, gayet nazik bir üslupla özür dilemiş oldu. O bakımdan Kübra Par'ın yapabileceği başka bir şey yoktu" sözlerini kullandı.

"ONLARIN ASIL DERDİ ATATÜRK KADINLARIYLA"

Yedekci, "Bunlar, kadınların, kendi belirledikleri alanda ve kendi istedikleri şekilde yaşamalarını istiyorlar. Ama unutuyorlar ki biz seçme ve seçilme hakkını Atatürk'ten aldık. Erkek ve kadının eşit şartlarda konuşabilmesi, yaşayabilmesi hakkını da Atatürk'ten aldık. Onların asıl problemleri Atatürk kadınlarıyla" ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR TROLL SALDIRISI ALTINDAYIM"

Sosyal medyada ciddi bir troll saldırısı altında olduğunu aktaran Yedekci, "Ama öyle böyle değil. Yaptıkları bütün hakaretler de kadınlık üzerinden. Bilgi ile alakalı değil" dedi.

Yedekci, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim o adama (Hilmi Daşdemir) söyleyebileceğim aslında tek bir şey olabilir. O adamla savaşamayız çünkü benim silahım bilgim ve zekam. O adamda o yok, yapacak bir şey yok."