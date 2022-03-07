Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler: 'Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...'
Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri Habertürk canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni, "Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar" dedi. Köni'nin bu ifadeleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, konuk olduğu Habertürk TV canlı yayınında savaştan kaçan Ukraynalı kadınları kastederek skandal ifadeler kullandı.
Sunucu Hülya Hökenek’e savaşı değerlendiren Köni, “Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor. Ama maalesef Avrupa’ya gidiyorlar” dedi. Köni, “Tabii başka konu, edebiyat olarak söylüyorum” şeklinde devam ederek sözlerini toparlamaya çalıştı.
Köni’nin bu yorumu karşısında sunucu Hülya Hökenik’in hoşnutsuzluğu mimiklerine yansıdı. Köni’ye müdahale etmeyen Hökenek, elindeki kalemi hareket ettirmeye başladı. Köni'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; söz konusu ifadelere her kesimden tepki yağdı.
ÇETİNER ÇETİN'İN DE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin de Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin ilk günlerinde "Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmadığı için büyük sorunlarla karşı karşıya insanlar. Örneğin, insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Kadınlar ülkeyi terk ediyor. Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz” ifadelerini kullanmıştı. Çetiner’in bu ifadeleri sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Dolar yönünü yukarı doğru çevirdi
- '7 büyüklüğünde deprem, 10 yıl önceden belirti verir'
- Maaşınızla neler alabiliyorsunuz?
- Bursaspor'da ayrılık
- ABD uçak gemisi Ege sularında
- Kök hücre yöntemi saç dökülmesini durduruyor
- Okul servisi faciası: Ölü ve yaralılar var
- Milli futbolcunun yokluğu yaramadı
- Kadıköy’de 8 Mart öncesi 'kadın' eylemi
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'