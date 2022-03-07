Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler: 'Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...'

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:17

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, konuk olduğu Habertürk TV canlı yayınında savaştan kaçan Ukraynalı kadınları kastederek skandal ifadeler kullandı.

Sunucu Hülya Hökenek’e savaşı değerlendiren Köni, “Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor. Ama maalesef Avrupa’ya gidiyorlar” dedi. Köni, “Tabii başka konu, edebiyat olarak söylüyorum” şeklinde devam ederek sözlerini toparlamaya çalıştı.

Köni’nin bu yorumu karşısında sunucu Hülya Hökenik’in hoşnutsuzluğu mimiklerine yansıdı. Köni’ye müdahale etmeyen Hökenek, elindeki kalemi hareket ettirmeye başladı. Köni'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; söz konusu ifadelere her kesimden tepki yağdı.

ÇETİNER ÇETİN'İN DE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin de Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin ilk günlerinde "Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmadığı için büyük sorunlarla karşı karşıya insanlar. Örneğin, insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Kadınlar ülkeyi terk ediyor. Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz” ifadelerini kullanmıştı. Çetiner’in bu ifadeleri sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekmişti.