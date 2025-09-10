Hilvan Hükümet Konağı’nda yangın paniği!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 10:51:00
Şanlıurfa'daki Hükümet Konağı’nda çıkan yangın paniğe yol açtı. Kaymakamlıktaki makam odasına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Hilvan ilçesinde, kaymakamlık, adliye ve birçok kamu kurumunun bulunduğu Hilvan Hükümet Konağı’nda saat 07.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyüp, kaymakamlıktaki makam odasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden olurken, mesai saatleri dolayısıyla personelin binaya giriş ve çıkışlarına ise izin verilmedi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

 

