Hilvan Hükümet Konağı’nda yangın paniği!

Hilvan ilçesinde, kaymakamlık, adliye ve birçok kamu kurumunun bulunduğu Hilvan Hükümet Konağı’nda saat 07.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyüp, kaymakamlıktaki makam odasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden olurken, mesai saatleri dolayısıyla personelin binaya giriş ve çıkışlarına ise izin verilmedi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.