Hilvan, Pınarbaşı ve Siverek ilçelerinde seçimler yeniden düzenlenecek

Yayınlanma: 07.04.2024 - 14:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 14:54

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün düzenlediği toplantıda yerel seçimler ile ilgili siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.

YSK, bir şehirde, 20 ilçe ve 3 beldede oyların yeniden sayılması, seçimin iptali ve yenilenmesi başvurularını değerlendirdi.

YSK, Şanlıurfa’nın Hilvan ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

YSK'nın 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararı çerçevesinde, yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

YSK, Hatay ile ilgili kararın ne zaman verileceğine dair gün sonunda açıklama yapacaklarını dile getirmişti; ancak henüz bir açıklama yapılmadı.

Hatay İl Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’nun “itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiği” kararına rağmen AKP’nin adayı Mehmet Öntürk’e mazbatayı vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise YSK önüne çağrı yapmıştı.

KÜTAHYA’DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine CHP tarafından kararın iptali talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi, ancak sonuç değişmedi.

5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Yaklaşık 13 saat süren sayım sonucunda, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40.739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu 40.168'e, AKP'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun ise oyu 38.146'ya yükseldi.

Böylece Kütahya’da CHP’den Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu.

HİLVAN’DA SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde İlçe Seçim Kurulu yerel seçimleri iptal etmişti.

DEM Parti'nin karara karşı yaptığı başvuru YSK tarafından reddedildi.

Hilvan'ın 2 Haziran'da ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık seçimleri için yeniden sandık başına gitmesi kesinleşti.

Şanlıurfa Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AKP adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

PINARBAŞI’NDA MÜHÜRSÜZ TORBA TESLİMİ YÜZÜNDEN SEÇİM İPTAL OLMUŞTU

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar vermişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5.082, Menduh Uzunluoğlu ise 4.758 oy almıştı.

MHP’nin seçimin iptali için başvurusunu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline karar vermişti.

CHP, ise tekrarlanması kararına itirazda bulunmuştu.

Ancak seçimin tekrarlanması kararı kesinleşti.

SİVEREK’TE AKP’Lİ ADAY ÖNDEYDİ

Diğer yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi'nin Siverek ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirdi.

İnceleme sonrası kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Siverek’te kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.