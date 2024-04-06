YSK 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlarda karar verdi

İtiraz süreci çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu saat 14.00’te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararlar neticesinde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:01
YSK 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlarda karar verdi
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31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu saat 14.00’te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararlar neticesinde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

İlçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararları şu şekilde:

“Afyonkarahisar’ın Emirdağı ilçesinde CHP’nin ‘geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik verilen il seçim kurulunun kararlarının kaldırılması’ talebi reddedildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde CHP’nin ‘ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oyların sayılması’ talebi reddedildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde DEM Parti’nin ‘ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde DEM Parti’nin ‘oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde AKP’nin ‘belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine ilişkin geçersiz oy pusulalarının yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde CHP’nin ‘seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘geçersiz oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde CHP’nin il genel meclis üyeliği seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘oyların yeniden sayılması talebi’ reddedildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nin ‘belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde MHP’nin ‘yeniden sayım ve döküm yapılması’ talebi reddedildi.

İzmir’in Buca ilçesinde AKP’nin ‘oyların yeniden sayılması talebi’ reddedildi.

Kars Merkez ilçesinde DEM Parti’nin ‘yapılan seçimlerin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.”İlçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararları şu şekilde:

“Afyonkarahisar’ın Emirdağı ilçesinde CHP’nin ‘geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik verilen il seçim kurulunun kararlarının kaldırılması’ talebi reddedildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde CHP’nin ‘ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oyların sayılması’ talebi reddedildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde DEM Parti’nin ‘ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde DEM Parti’nin ‘oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde AKP’nin ‘belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine ilişkin geçersiz oy pusulalarının yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde CHP’nin ‘seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘geçersiz oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde CHP’nin il genel meclis üyeliği seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘oyların yeniden sayılması talebi’ reddedildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nin ‘belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde MHP’nin ‘yeniden sayım ve döküm yapılması’ talebi reddedildi.

İzmir’in Buca ilçesinde AKP’nin ‘oyların yeniden sayılması talebi’ reddedildi.

Kars Merkez ilçesinde DEM Parti’nin ‘yapılan seçimlerin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.”İtiraz süreci çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu saat 14.00’te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararlar neticesinde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

 


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