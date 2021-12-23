Hıncal Uluç'un acı günü

Gazeteci Hıncal Uluç, kardeşi Kemal Uluç'u kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2021 Perşembe, 12:17
Hıncal Uluç'un acı günü
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Gazeteci Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazsında kardeşi Kemal Uluç'u kaybettiğini açıkladı.

Acı haberi Sabah gazetesindeki köşesinde duyuran Uluç, "Kardeşim Kemal'i kaybettim. Onu uğurlamak için Ankara'dayım. Salı gününe kadar köşem kapalı olacak" ifadelerini kullandı.


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