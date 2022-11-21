Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu
Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uluç'un ölümünün ardından Uluç'un yıllar önce sert bir dille eleştirdiği Defne Joy Foster, sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin önemli spor yazarlarından gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.
Çok sayıda ameliyat geçiren Uluç'un ölümünün ardından 2011 yılında yaşamını yitiren Defne Joy Foster, Twitter'da Türkiye gündemine girdi.
DEFNE JOY FOSTER'I ELEŞTİRMİŞTİ
Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.
Hıncal Uluç da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster'la ilgili bir yazı kaleme alarak "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Yıllar sonra katıldığı programda konuyla ilgili konuşan Uluç, "Keşke o cümleyi yazmasaydım" diyerek pişmanlığını dile getirmişti.
TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Hıncal Uluç'un ardından Defne Joy Foster'ı Twitter'da gündem yapan birçok kullanıcı, "Hıncal Uluç ölmüş, bir kez daha Defne Joy Foster'ı rahmetle anıyorum" yorumunu yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
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