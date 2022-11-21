Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan AKP Hıncal Uluç

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