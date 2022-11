Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:43

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. ilkokula Bandırma'da başlamış, sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlamış, geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlamıştır.

1980 yılına kadar Ankara'da kalan Uluç, İngilizce öğrenme hevesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda tekrar Ankara'ya dönmüştür. Ankara’ya döndükten sonraki sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 17 yaşında spor gazeteciliğine başladı. Askerden döndüğü 1967 yılında, Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. 1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah Gazetesi'nde yazmaya başladı. 1994 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu topuğundan vuruldu.

DEFNE JOY FOSTER'A YÖNELİK YAZISI

Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra yazdığı "Bu nasıl bir mahalle baskısıdır?" başlıklı yazısı nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

Yazı üzerine tazminat davası açıldı ve Uluç tazminata mahkûm edildi.

Tepkilerin nedeni Defne Joy Foster'ın FETÖ'nün yayın organlarından Taraf'ta yazı işleri müdürlüğü yapan Kerem Altan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Foster için "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır!" demişti.

HINCAL ULUÇ NERELİDİR?

Baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından dedesi Kilisli Anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.Subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür.

HINCAL ULUÇ'UN TV PROGRAMLARI

Bil Bul

Aileler Yarışıyor

Yaşamdan Dakikalar

Tele Pazar

Kırmızı Çizgi

90 Dakika

Yalanlar ve Ben

Ortaklaşan Bir Sevgi

HINCAL ULUÇ'UN ALBÜMLERİ

Hıncal Uluç, kendi seçtiği şarkılardan oluşan "Hıncal'ın Seçtikleri" 2008'de, "Hıncal'ın Seçtikleri 2" 2009'da yayınlandı. Lale Akat, 1973 yılında Ali Kocatepe'nin kurduğu 1 Numara Plak şirketinden ilk plağını çıkardığında, 45'liğin B yüzünde yer alan Jose Feliciano'nun "Once There Was A Love" adlı şarkısının Türkçe versiyonu "Aşkımızdı O"nun sözlerini yazmıştır. 1985 yılında ise Sezen Aksu ile beraber, Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu düeti olan "Bir Küçük Aşk Masalı" şarkısının söz yazarlığını yaptı.

HINCAL ULUÇ EVLİ Mİ?

Hıncal Uluç, 1977 yılında Amerikalı arkeolog Holly Hartquist ile evlendi. Çift 1983 yılında ayrıldı.

HINCAL ULUÇ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by- pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.