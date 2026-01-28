Hindistan'ın 77. Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da kutlandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 15:47:00
Hindistan’ın 77. Cumhuriyet Bayramı, İstanbul’da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Mevlana ve Amir Hüsrev’in manevi mirasından esinlenen "Raqs-e-Danai" gösterisi, Türk müziği ve Hint dansını aynı sahnede buluşturarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin 77. Cumhuriyet Bayramı onuruna İstanbul’da siyaset, iş ve sanat dünyasını buluşturan görkemli bir resepsiyon düzenledi. 27 Ocak’ta gerçekleşen davette, iki ülke arasındaki dostluk mesajları ön plana çıktı.

"TÜRKİYE İLE DOSTLUK KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR"

Gecenin ev sahipliğini yapan Hindistan’ın Türkiye Büyükelçisi Muktesh K. Pardeshi, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğine dikkat çekti. Pardeshi, özellikle kültürel bağların kalıcı bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü belirterek, "İş birliğimiz her geçen gün daha da derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

MEVLANA VE HÜSREV AYNI SAHNEDE

Gecenin en çok konuşulan anı ise Türk ve Hint kültürünün sanatsal sentezi olan "Raqs-e-Danai" (Bilgelik Dansı) isimli performans oldu. Mevlana Celaleddin Rumi ve Amir Hüsrev’in ortak manevi mirasından ilham alan gösteri, iki farklı coğrafyanın ruhunu İstanbul’da birleştirdi.

SANATSAL İŞ BİRLİĞİNDEN TAM NOT

Seher India tarafından hazırlanan gösteride, Sanjukta Wagh ve Beej Dance Company topluluğu, ünlü müzisyen Sedat Anar ile birlikte sahne aldı. Türk müziğinin tınılarıyla Hint klasik dansının estetiğini harmanlayan performans, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı resepsiyon, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kültürel zenginlikle pekiştiği bir platforma dönüştü.

