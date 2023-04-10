Hiranur Vakfı'nın kaçak binasında yıkım durduruldu!
Cinsel istismar skandalıyla gündemde olan Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının bazı bölümlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılması işlemi, mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesinin ruhsata aykırı olarak yapılan kaçak bölümünü yıktı. Yapıların yıkımı sürerken vakfın avukatı Bulut Müslüm Gezer tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvuruda bulunuldu.
Gezer, başvurusunda, İBB ile Sancaktepe Belediyesi'nin yapı tatil tutanaklarının birbirleriyle çeliştiğini belirterek ilk mescit katının ruhsatının olduğunu, projeye uygun yapıldığını ve devam eden bir yapı imalatının da bulunmadığını ifade etti.
Dosyayı görüşen İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'den yapıyla ilgili olan tahliye kararı, yıkıma dair tutanağı ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı bir örneğini istedi.
İBB'ye savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre veren mahkeme, savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından yıkım işlemi durduruldu.
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