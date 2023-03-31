Son dakika... Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Duruşma yine ertelendi
Son dakika haberi... İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki çocuğunu 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle 'evlendirme' skandalı davası bugün görüldü. Duruşma 5 Haziran 2023 tarihine ertelendi. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava 5 Hazirana ertelendi. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca sanık tarafının getirmiş olduğu tanıklar mahkemede dinlendi.
SEÇİM SONRASINA BIRAKILDI
Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı duruşma 5 Haziran saat 09.30'aertelendi.
Ayrıca mahkeme tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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