Hırsını alamadı... Kavga ettiği kişinin otomobiline yumruk ve tekmeyle saldırdı!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:40

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:44

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında korkutan anlar yaşandı.

Otomobilini park edip aracından inen Selami G. ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren taraflar, kavgayı büyümeden önledi. Gömleğinin yırtıldığı görülen Selami G., otomobilini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevresindekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırgan ise Selami G.'nin otomobilinin üzerine çıktı, ardından da camlarını yumruk ve tekme ile kırıp, kaportasına zarar verdi. Saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

SALDIRGAN ARANIYOR!

İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle otomobilinin yanına dönen Selami G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.