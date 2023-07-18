Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu aracı yumruklamıştı: Tutuklandı!
Küçükçekmece E-5 karayolunda içinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü Oğulcan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da E-5 karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde korkunç bir olay yaşandı.
İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bunun üzerine sürücülerden Oğulcan A., trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp, Orhan Bal kontrolündeki otomobilin önüne aracını kırdı. Karayolunun ortasında duran Oğulcan A., aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Araçta bulunan hamile kadın ve çocuklar olanları korku içinde izlerken, Oğulcan A. arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline binerek uzaklaştı.
Olayın ardından polis merkezine giderek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyen ve gözaltına alınan Oğulcan A., Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
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