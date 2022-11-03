Hırsız çaldığı paranın bir kısmını geri getirdi... Yanına da bir mesaj iliştirdi!

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:43

Mersin’in Mut ilçesinde kayısı ticaretiyle uğraşan 53 yaşındaki Bayram Kaya’nın gece uyurken yastığının altından 80 bin lirası çalındı. Sabah kalktığında paranın yerinde olmadığını fark eden Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken 2 gün sonra ilginç bir olay yaşandı.

Gece yanına yaklaşan bir araçtan şapkalı yüzü kapalı bir şahıs Kaya’ya bir poşet vererek hızlıca araçla uzaklaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL’si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü.

"NE OLUR AFFET"

Poşetten çıkan notta ise, “Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sen sen ol bir daha para şovu yapma” dediği öğrenildi.

"BEN ADAMI ÇIKARTAMADIM"

Yaşadıklarını anlatan Bayram Kaya, “Gece akşam muhasebeci poşetin içinde 80 bin lira para getirdi. Yatarken parayı poşetin içinde yastığın altına koydum. Sabah 06.00 civarında kalktım. Yastığın altına koyduğum poşetin içindeki para yoktu. İki gün ekmek yemedim. Pazar günü gece halde düğün vardı. Dükkanda iki üç arkadaş oturuyorduk. Bir taksi durdu dükkanın önünde. Gelen adamı tanıyamadım. Kafasına şapka giymiş, yüzü gözü gözükmüyordu. Bana bir poşet uzattı. Ben poşeti alırken adam arabanın gazına bastı gitti. Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı, içine de not yazmış. Adam beni tanıyor, ama ben adamı çıkartamadım” dedi.

"NE OLURSA OLSUN GETİRSİN PARAYI"

Olayı güvenlik güçlerine ihbar ettiğini ve araştırma yapıldığını belirten Kaya, “Benim dükkanda kamera yok. Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, ‘Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma’ dedi ama hala gelmedi. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım” diye konuştu.